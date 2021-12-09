Володин поддержал поправку о праве депутатов Госдумы выступать в заксобраниях регионов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил предусмотреть в законе о региональной власти право депутатов нижней палаты парламента участвовать в заседаниях заксобраний субъектов РФ.

Дума на пленарном заседании в четверг на протяжении нескольких часов обсуждала проект нового базового закона об организации публичной власти в субъектах Федерации. В результате законопроект был принят во втором чтении. Это решение поддержали 332 депутата, 87 выступили против, еще двое воздержались.

При этом ряд парламентариев, включая справоросса Галину Хованскую и члена фракции КПРФ Михаила Матвеева, указывали на необходимость закрепления в законопроекте права депутатов Госдумы выступать на заседаниях заксобраний, напоминая, что эта инициатива была поддержана Советом Думы.

Однако в поправке, предложенной одним из авторов законопроекта о региональной власти, главой профильного комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, говорилось о праве только присутствия на заседаниях заксобраний депутатов Госдумы, избранных в составе соответствующей региональной группы или от одномандатного округа. Это вызвало критику со стороны ряда парламентариев. "Павел Владимирович, давайте в том виде, в котором поправка предложена вами, лучше ее не принимать. Потому что в этом случае вы просто создадите проблему, когда депутаты не смогут даже быть участниками безголосыми на заседаниях региональных парламентов", - сказал Володин.

Крашенинников предложил позже урегулировать этот вопрос отдельной законодательной инициативой, однако Володин выступил за иное решение. "Давайте мы эту поправку сейчас отклоним. Вы ее доработаете. Мы с вами в третьем чтении 14 декабря будем рассматривать законопроект, вернем его во второе чтение, примем поправку, [которую], как вы сказали, доработаете с учетом мнений всех, и примем уже в третьем чтении", - резюмировал председатель Госдумы.