Захарова: РФ надеется, что заседание комиссии по иранской сделке будет результативным

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке пройдет результативно и положит начало дальнейшей работе на высоком уровне. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская делегация во главе с постоянным представителем при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым принимает сегодня как раз участие в заседании Совместной комиссии СВПД. Мы надеемся, что оно будет результативным и положит начало дальнейшей работе на экспертном уровне", - сказала она на брифинге.

Захарова выразила надежду, что после "технического перерыва" все партнеры готовы вернуться к интенсивной работе без пауз. "Что касается нашей стороны, мы работаем в этом направлении не один месяц, сохраняя приверженность всем своим обязательствам, предлагая развязки, которые призваны помочь сторонам в поиске или формировании восстановительного пакета. Мы также побуждаем к этому и партнеров", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.