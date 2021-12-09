Постпред РФ: переговорщики по иранской ядерной сделке устранили множество недоразумений

ВЕНА, 9 декабря. /ТАСС/. Участникам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе удалось устранить в четверг целый ряд недоразумений, создававших некоторую напряженность. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов группе российских журналистов.

"Удалось устранить целый ряд недоразумений, которые создавали некоторую напряженность, - рассказал Ульянов. - Все подтвердили настрой на продуктивную работу [по восстановлению ядерного соглашения]".

По словам российского постпреда, на переговорах было подтверждено, что дальнейшая работа пойдет на основе тех документов, которые были наработаны еще к июню 2021 года, когда был взят перерыв. "Очень важно, что сегодня фактически наконец впервые было подтверждено, в том числе иранской стороной, что работа пойдет на основе тех документов, которые были согласованы частично в ходе первых шести раундов переговоров. <...> Все эти тексты являются стартовой точкой для продолжения редакционной работы и согласования соответствующих элементов будущей договоренности", - отметил Ульянов.

Единство цели

Глава российской делегации при этом оптимистично настроен на работу, потому что наблюдается "единство цели". "Когда все стремятся к достижению поставленной цели, а именно восстановить СВПД в первоначальном виде", - пояснил российский постпред.

В ходе работы Иран также проявил гибкость, но он оставляет за собой право вносить дополнения в рабочий процесс. "У нас на всех документах написано: ничто не согласовано, пока не согласовано все", - заметил Ульянов.

Две рабочие группы - по снятию санкций и ядерным вопросам - будут заниматься дальше согласованием позиций сторон с пятницы. "Третья группа по выполнению будущей договоренности пока, видимо, задействована временно не будет до внесения ясности в первые две темы", - рассказал постпред РФ.

"Главное, что процесс идет, и, похоже, даже набирает обороты. Все понимают, что переговоры не могут продолжаться бесконечно. Пока еще есть время, но его уже не так уж много, поскольку СВПД пребывает в плачевном состоянии", - резюмировал Ульянов.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США возобновился 9 декабря. Ранее в ходе венских переговоров Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе. Делегация США не участвует в прямых переговорах с Ираном и заседаниях Совместной комиссии, но обычно присутствует в Вене для отдельных консультаций с остальными участниками иранского ядерного соглашения.