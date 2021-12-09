Захарова: РФ регулярно предупреждает НАТО о рисках безопасности в связи с ее действиями

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Москва регулярно предупреждает страны НАТО о рисках для европейской безопасности, связанных с их действиями в регионе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы регулярно информируем, предупреждаем наших партнеров о рисках военно-политической стабильности в Евро-Атлантике, которые они несут своими действиями. Мы говорим о нежелательных последствиях для европейской безопасности, опять же тех последствиях, которые несут в себе необдуманные, провокационные действия со стороны НАТО вблизи российских границ, в том числе в Черноморском регионе", - сказала она.

По словам дипломата, помимо недавнего инцидента с самолетом-разведчиком США, который пересек траекторию движения лайнера компании "Аэрофлот" в небе над Черным морем, страны - члены НАТО создают множество рисков для безопасности в регионе. Захарова, в частности, отметила военные учения стран НАТО, а также поставки вооружений на Украину, в том числе тех видов вооружений, которые запрещены минскими договоренностями.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ назвала "королевством кривых зеркал" обвинения в адрес России, связанные с ее якобы имеющими место агрессивными действиями в отношении соседних государств.

"Это не Россия перебрасывает свои вооруженные силы к странам или границам стран, с которыми не имеет общей границы. Собственно, НАТО расширился до территории России, до российских границ, это НАТО проводит учения на территории приграничных с Россией стран, это НАТО увеличивает военные контингенты на территории этих стран, отнюдь не мы. Мы находимся на своей территории, мы проводим действия на территории нашей страны", - подчеркнула Захарова.