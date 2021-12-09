МИД РФ: Москва осуждает нападения террористов на миротворцев ООН в Мали

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия решительно осуждает нападения террористов на миротворцев ООН в Мали, направленные на дестабилизацию обстановки в стране и подрыв коллективных усилий по противодействию терроризму в регионе. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ в связи с произошедшим накануне инцидентом.

"В Москве решительно осуждают эти преступления, направленные на дестабилизацию обстановки в Мали, подрыв коллективных усилий по противодействию террористической угрозе в регионе. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнули в министерстве.

"Вылазки террористов совершены на фоне активизации в последнее время нападений различных экстремистских группировок на военнослужащих и мирное население как на территории Мали, так и всей Сахаро-Сахельской зоны", - указали в дипведомстве.

В среду семеро миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали погибли, еще трое тяжело ранены в результате взрыва самодельной бомбы на трассе в центральной части страны. 6 декабря на севере страны при схожих обстоятельствах от полученных тяжелых ранений в госпитале умер египетский миротворец.