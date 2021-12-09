Рябков не исключил повторения Карибского кризиса в отношениях с США

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Отношения с США вполне могут дойти до ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года, но время договориться о нерасширении НАТО на здравой основе еще есть. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вы знаете, может до этого дойти вполне, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем, по логике развития событий, вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем. Это будет вообще провал дипломатии, провал внешней политики. Но время еще есть попробовать договориться на здравой основе", - сказал он.

По словам Рябкова, Россия превратилась для ряда стран Запада в раздражающий фактор, поскольку защищает собственные интересы.

"Есть группа стран, которая считает по причинам, не заслуживающим в настоящее время отдельного разбора, что Россия "слишком много себе позволяет". А "позволяет" Россия [себе] только то, что она надежным образом защищает свои интересы, делает это комплексно, уверенно в своих силах и превращается в такой раздражающий фактор, потому что раньше привычка была другая с западной стороны о том, что такое Россия, как она себя ведет", - сказал он.

Как отметил дипломат, в связи с этим западные страны ищут предлоги и поводы, которые используются для усиления давления на Россию. "В американском внешнеполитическом инструментарии применительно к России не осталось ничего кроме шантажа, угроз и санкций. Но это не тот язык, который мы воспринимаем, - подчеркнул Рябков. - Мы должны проявлять твердость, это сейчас и происходит. Если у кого-то это вызывает поблизости от России, подальше от России некоторую оторопь, дрожь, возможно, это просто результат их ложно воспринимаемой сейчас ситуации в Европе и той роли, которую играет Россия".

Возможность отказа НАТО подписывать гарантии безопасности

Рябков заявил, что Россия не считает предопределенной возможность отказа НАТО подписать гарантии о нерасширении на Восток, этот документ может быть оформлен по-разному, но должен стать обязывающим.

"Я думаю, что здесь нет предопределенности, что они не подпишут что-то, как раз наоборот. Ситуация, которая сложилась в настоящий момент, - ситуация глубокого кризиса в Евро-Атлантике и потенциального конфликта, люди осознают, что дальше так продолжаться не может, - отметил замминистра. - Мы предлагаем здравую альтернативу происходящему. Правовые гарантии могут быть оформлены по-разному, но это должны быть именно гарантии договорного типа. Это не обещания, не какие-то словеса, не какие-то политические документы - все это мы проходили много раз. Сейчас новая качественно обстановка, и, соответственно, она должна рассматриваться и решаться по-другому".

Он пояснил, что РФ видит своей задачей отодвинуть угрозу от своих рубежей. "Это означает, прежде всего, недопущение военной деятельности в разных аспектах поблизости от наших границ, недопущение военного, военного-технического освоения нашими противниками соответствующих территорий и акваторий, что мы наблюдаем все больше и больше", - указал Рябков.

Нейтральный статус

Рябков заявил, что Москва не предлагает НАТО в рамках договоренности о гарантиях безопасности закрепить за определенными странами статус постоянный нейтральный статус, чтобы не допустить расширения альянса на восток.

"Нет, мы не ставим вопрос, чтобы закрепить статус какой-то территории в некоем документе. Мы ведем вопрос к тому, что нам в России нужны правовые гарантии нашей безопасности в глобальном смысле", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли РФ и НАТО рассмотреть возможность введения статуса нейтральности для ряда территорий по примеру Австрии, которая в 1955 году приняла решение соблюдать постоянный нейтралитет.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул он. Путин уточнил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".

7 декабря Путин и президент США Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Президенты договорились, что поручат своим представителям начать "предметные консультации по чувствительным вопросам".