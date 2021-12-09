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Кризис на Украине

Рябков сообщил, что заявление начальника Генштаба ВС РФ не несет угрозы Украине

Валерий Герасимов ранее заявил, что Москва будет пресекать любые провокации Киева в Донбассе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о том, что Москва будет пресекать любые провокации Киева в Донбассе, не несет угрозы Украине. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не хотел бы интерпретировать сигналы наших военных представителей, высокопоставленных военачальников. Каждый этот сигнал понимает по-своему, воспринимает, я надеюсь, правильно. Здесь нет элемента угрозы", - сказал он, комментируя соответствующее заявление начальника Генштаба ВС РФ.

Ранее в четверг Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств заявил, что обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. При этом он отметил, что информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью, а военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеРябков, Сергей Алексеевич
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