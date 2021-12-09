Косачев не видит предпосылок к возобновлению контактов с парламентариями США

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев не видит никаких предпосылок для возобновления контактов с американскими коллегами в условиях сложившегося в Конгрессе США антироссийского консенсуса.

"Пока нет никаких признаков возобновления контактов с американскими парламентариями. Мы четко совершенно фиксируем сложившийся в американском Конгрессе антироссийский консенсус. Причем, с нашей точки зрения, он имеет исключительно внутриполитические основания - две партии просто соревнуются друг с другом, кто из них займет более жесткую позицию по отношению к России. И в этих условиях ожидать, что на системном уровне та или иная палата [парламента] США свою позицию по межпарламентскому сотрудничеству изменит, я просто не могу себе [это] представить на данном этапе", - сказал сенатор журналистам в четверг.

По его словам, в настоящее время нет даже единичных контактов с конгрессменами. "В прошлые годы они имели место. Три или четыре раза мы принимали здесь американских сенаторов, конгрессменов, но каждый раз довольно быстро становилось понятно, что по возвращении в Вашингтон они оказывались абсолютными одиночками и подвергались политическому остракизму. Поэтому думаю, что у тех, кто был бы готов к парламентским контактам с Россией, этот опыт такое желание у них отбил", - отметил Косачев.

Отвечая на вопрос, является ли хорошим знаком исключение из проекта оборонного бюджета США жестких антироссийских санкций, парламентарий предположил, что это было предметом внутрипартийных разменов. "Не надо смотреть на эту ситуацию с точки зрения воздействия на Россию, с точки зрения воздействия на перспективы урегулирования украинской ситуации. Все это, с моей точки зрения, предмет неких разменов внутрипартийных, и если уж они убрали санкции, значит, они что-то за это получили. А что - я не знаю", - заключил вице-спикер Совфеда.