Рябков заявил, что визит Нуланд в Москву не планируется

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следующий визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву не планируется. Об этом в четверг заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока ничего не планируется. Но все это достаточно подвижная материя. Сегодня не планируется, завтра планируется. В данном случае я безотносительно к конкретным тем или иным персоналиям говорю. Но поскольку тема происходящего на Украине и вокруг нее имеет настолько острый и во многом определяющий наш диалог с Вашингтоном характер, дальнейшие контакты я вполне допускаю, но пока договоренностей нет", - сказал он.

Также Рябков отметил, что Россия не против подключения США к "нормандскому формату", но не совсем понимает, с чем Вашингтон может в него прийти. "Мы не против этого (подключения США к "нормандскому формату" - прим. ТАСС), во-первых. Во-вторых не мы испытываем сомнения на эту тему. В-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат", - сказал он.