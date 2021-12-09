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Лавров обсудил по телефону с главой МИД Казахстана двусторонние отношения

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудили в телефонном разговоре двусторонние отношения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в четверг.

"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова и заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан М. Б. Тлеуберди. В ходе беседы обсужден ряд актуальных вопросов взаимодействия Российской Федерации и Республики Казахстан в рамках многосторонних механизмов", - говорится в сообщении.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссия
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