Лавров обсудил по телефону с главой МИД Казахстана двусторонние отношения

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудили в телефонном разговоре двусторонние отношения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в четверг.

"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова и заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан М. Б. Тлеуберди. В ходе беседы обсужден ряд актуальных вопросов взаимодействия Российской Федерации и Республики Казахстан в рамках многосторонних механизмов", - говорится в сообщении.