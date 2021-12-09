Захарова раскритиковала участие замглавы МИД Литвы в "антироссийской сходке" в Вильнюсе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Участие замглавы МИД Литвы Мантаса Адоменаса в "антироссийской сходке", прошедшей в Вильнюсе, не останется без последствий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В начале декабря с. г. состоялась очередная сходка, организованная в Вильнюсе при поддержке и покровительстве литовского внешнеполитического ведомства, а также депутатов парламента ЛР. Среди активных участников был замечен заместитель министра иностранных дел Литвы М. Адоменас. <...> Подобное откровенное хамство и враждебность в отношении России не могут остаться без последствий", - говорится в комментарии Захаровой, распространенном министерством в четверг.