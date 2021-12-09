Грызлов: Киев продолжает грубую имитацию переговоров о соблюдении перемирия в Донбассе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Представители Киева на внеочередной встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины продемонстрировали свою несостоятельность в переговорах и продолжили лишь грубую имитацию работы по укреплению перемирия в Донбассе. Об этом в четверг заявил журналистам полпред России в Контактной группе Борис Грызлов по окончании заседания.

"После запрошенного Украиной вчера перерыва для проработки содержательных предложений Донецка и Луганска и подготовки встречного документа украинская делегация в очередной раз продемонстрировала свою несостоятельность. Представители Киева продолжили грубую имитацию переговоров, настойчиво уклоняясь от согласования с Донецком и Луганском каких-либо практических решений по актуальным вызовам соблюдения перемирия", - сказал он.

Грызлов сообщил, что украинская делегация вносила абсолютно абсурдные предложения на переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе.

"Киев внес проект заявления, содержащий откровенно абсурдные предложения, - сообщил он. - Показательным примером было предложение украинской делегации до конца сегодняшнего дня радикально реформировать Совместный центр контроля и координации, включив туда Германию и Францию. Несмотря на все аргументы Донбасса, украинские представители упорно настаивали на этом нелепом предложении, продемонстрировав полное пренебрежение жизнями своих граждан по обе стороны линии соприкосновения".

Полпред РФ подчеркнул, что "в подобных условиях Донецк, Луганск и ОБСЕ сочли невозможным продолжать переговоры". "Мы с пониманием отнеслись к такому решению", - заключил он.