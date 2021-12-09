Полянский: резолюция против "милитаризации Крыма" не имеет отношения к реальности

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Инициированная Киевом резолюция Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН против "милитаризации Крыма" является крайне политизированной и не имеет никакого отношения к реальности. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский, комментируя данную резолюцию на заседании ГА ООН.

"Все предельно ясно: четвертый год подряд Украина при поддержке известной группы государств заставляет Генассамблею рассматривать донельзя политизированный и не имеющий никакого отношения к реальности проект документа, который абсолютно не способствует урегулированию внутреннего конфликта в этой стране, - указал он. - Более того, он лишь отдаляет такое урегулирование, поскольку подыгрывает распространяемым майданным режимом болезненным фантазиям о положении в российском Крыму, в лживости которых может убедиться любой человек, посещающий этот абсолютно открытый и процветающий российский регион".

Дипломат не видит никакого смысла обращаться "к ослепленным майданным безумием украинским властям". "Поэтому обращусь к нашим европейским и американским коллегам: уймите, наконец, ваше неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе", - отметил он.

Ранее в четверг ГА ООН приняла резолюцию против "милитаризации Крыма", в которой Россия обвиняется в наращивании сил на полуострове и нарушении прав его жителей. За проект резолюции проголосовали 62 страны, 22 высказались против, 55 воздержались.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.