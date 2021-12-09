В ФСБ сообщили, что украинский корабль движется в сторону Керченского пролива

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Украинский военный корабль движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Об этом ТАСС заявили в четверг в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, 9 декабря в 09:12 корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. "В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", - заявили в ФСБ.

Там подчеркнули, что заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 года №313, на прохождение Керчь-Еникальского канала украинской стороной подано не было.

В ФСБ сообщили, что в 13:45 корабль береговой охраны Погранслужбы ФСБ России, сопровождающий "Донбасс", предупредил его о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченского пролива). "Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", - отметили в ФСБ.