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Путин назвал непозволительными заявления, что Белоруссия находится "на довольствии" у РФ

Публично заявлять о том, что Белоруссия находится "на довольствии" у РФ, непозволительно - Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Кризис на Украине
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