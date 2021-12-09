Путин заявил, что Россия не становилась врагом ни одной стране

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не становилась врагом другим государствам.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава государства категорически не согласился с первым вице-президентом Адвокатской палаты Москвы Генри Резником, заметившим, что "Россия стала враждебной всему миру". "Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками", - указал Путин.

"Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!" - пояснил российский лидер.