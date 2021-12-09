Путин сообщил, что в середине 90-х в кабмине советниками работали кадровые сотрудники ЦРУ

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал о том, какими методами другие государства пытались влиять на РФ в середине 1990-х годов. Глава государства подчеркнул, что в начале 2000-х пресек такие действия.

"Вот смотрите - середина 1990-х - начало 2000-х годов - в начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации", - подчеркнул президент. По его словам, "это только один пример" попыток вмешательства в дела РФ. "На самом деле их гораздо больше", - указал Путин.