И.о. министра ЖКХ Ростовской области назначили Сергея Орлова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергея Орлова назначили исполняющим обязанности главы регионального ведомства после избрания предыдущего министра Михаила Солоницина главой администрации города Таганрог. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области назначен Сергей Петрович Орлов, который до этого занимал должность первого заместителя министра", - сообщил представитель ведомства.

В начале октября стало известно, что глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий оставляет свою должность. Лисицкий занимал этот пост с 2016 года. На минувшей неделе депутаты Таганрогской городской думы выбрали главой администрации города Михаила Солоницина, который до этого возглавлял министерство ЖКХ Ростовской области.