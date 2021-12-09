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И.о. министра ЖКХ Ростовской области назначили Сергея Орлова

До назначения он занимал должность первого заместителя министра. Бывший руководитель ведомства Михаил Солоницин ранее стал главой администрации Таганрога

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергея Орлова назначили исполняющим обязанности главы регионального ведомства после избрания предыдущего министра Михаила Солоницина главой администрации города Таганрог. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области назначен Сергей Петрович Орлов, который до этого занимал должность первого заместителя министра", - сообщил представитель ведомства.

В начале октября стало известно, что глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий оставляет свою должность. Лисицкий занимал этот пост с 2016 года. На минувшей неделе депутаты Таганрогской городской думы выбрали главой администрации города Михаила Солоницина, который до этого возглавлял министерство ЖКХ Ростовской области.

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