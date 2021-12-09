Путин: НАТО хотела бы сделать Россию Московией, но русский народ в этом не заинтересован

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотела бы сделать НАТО. Такое мнение высказал в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече 9 декабря с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Так он прокомментировал выступление режиссера Александра Сокурова, который, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и "отпустить" всех, кто хотел бы начинать жить своей жизнью. Путин в ответ призвал "не толкать" страну назад к опасной черте.

"Что касается того, что мы "кормим" или не "кормим" кого-то, распустить, не распустить. Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать", - отметил российский лидер.

Сокуров ответил, что предлагает "подумать". Путин возразил: "Александр Николаевич, а кто же против того, чтобы думать? Перед тем, как вот это сказать, надо было хорошо подумать". Президент предложил режиссеру наведаться к нему. "Мы с вами давно не виделись. Вы знаете, как я отношусь к нашим встречам и дискуссиям, я с удовольствием с вами подискутирую. Но прежде чем говорить такие вещи (о переформатировании страны - прим. ТАСС) публично, надо хорошо подумать", - добавил Путин. По его словам, речь идет об очень тонких и чувствительных вещах.