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"Единая Россия" лишит членства руководителя лагерей под Ростовом, где сообщали о хищениях

В СМИ ранее появилась информация, что Виталий Латышев присвоил часть денег, выделенных на отдых детей из малообеспеченных семей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" лишит членства в партии Виталия Латышева, руководящего детским оздоровительным учреждением в Неклиновском районе Ростовской области после публикаций в СМИ о проверке в его отношении. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

Ранее СМИ сообщали о том, что Латышева подозревают в хищении бюджетных средств. По данным прессы, руководитель учреждения присвоил часть денег, направленных на отдых детей из малообеспеченных семей.

"В партии обратили внимание на публикации в интернет-СМИ о проведении правоохранительными органами проверки в отношении Виталия Латышева - руководителя ООО "Детский оздоровительный центр "Орленок" в Неклиновском районе, члена партии "Единая Россия". Ростовское региональное отделение "Единой России" считает инкриминируемые Виталию Латышеву действия возмутительными, циничными и несовместимыми с членством в партии", - говорится в сообщении.

В региональном отделении партии подчеркнули, что в случае подтверждения незаконных действий Латышева тот обязан понести полную ответственность.

Ранее источник ТАСС сообщал, что правоохранители проводили изъятие документации в детских лагерях Неклиновского района в связи с возможным хищением бюджетных средств. Проверялась информация о вероятном хищении денег руководителем учреждений.

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РоссияРостовская область
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