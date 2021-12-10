Политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию без объяснения причин

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российского политолога Наталью Нарочницкую, летевшую в Молдавию, не пустили в страну без объяснения причин. Об этом в пятницу написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

"Российского ученого, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдавию, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит. А ведь Наталья Нарочницкая не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем. Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела", - отмечает Захарова.

"Напомню коллегам в Кишиневе: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает", - подчеркнула дипломат.

Наталья Нарочницкая является доктором исторических наук, специалистом по США, Германии и общим проблемам и тенденциям международных отношений.