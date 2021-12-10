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Нарочницкая сообщила, что должна была быть наблюдателем на выборах в Приднестровье

Политолог рассматривает свою депортацию из республики как "укол России"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российский политолог Наталья Нарочницкая, которую не пустили в Молдавию, сообщила, что должна была наблюдать за выборами президента непризнанного Приднестровья.

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"Я должна была быть там от Общественной палаты наблюдателем, - сказала она ТАСС в пятницу. - Но я не чиновник, и почему я не имею права приехать?".

Нарочницкая заявила, что видит в своей депортации из Молдавии политическую подоплеку на фоне предстоящих выборов и рассматривает соответствующие действия молдавской стороны как "укол Приднестровью и России".

"Я доктор наук, я возглавляю неправительственную аналитическую структуру - не госчиновник. От того, что я бы посетила выборы [в Приднестровье], самим этим выборам ни жарко, ни холодно, их статус от этого никак не меняется - кто признавал, тот признает, а кто не признавал, тот не признает. Это сделано специально, чтобы сделать такой укол и Приднестровью, и России", - сказала она.

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