Зампред ЦИК РФ сообщил о формировании новых составов 55 региональных избиркомов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что в настоящее время сформированы новые составы 55 избирательных комиссий субъектов РФ, у которых в декабре заканчивались полномочия.

"На сегодняшний день все 55 избирательных комиссий, в которых мы предполагали провести переформирование в связи с завершением их полномочий, сформированы", - сказал Булаев на заседании ЦИК в пятницу.

Он напомнил, что на двух прошедших заседаниях ЦИК предложил кандидатуры по председателям в 51 избирательную комиссию субъектов РФ. "Сегодня мы рассмотрим еще четыре кандидатуры, таким образом мы завершаем процесс представления от имени ЦИК кандидатур в председатели избиркомов", - уточнил Булаев.