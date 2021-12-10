Зампред ЦИК заявил, что большинство избирателей в РФ поддерживает многодневное голосование

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Абсолютное большинство избирателей в России поддерживает многодневное голосование, оно удобно для тех, кто не может прийти на участок в один день. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев в ходе заседания ЦИК в пятницу.

"На самом деле эта дискуссия [о многодневном голосовании] вчера немножко всколыхнулась. Мне кажется, важно в этой дискуссии все-таки учитывать разные точки зрения, в первую очередь определяющей является точка зрения избирателей", - сказал Булаев.

По его словам, политтехнологи или эксперты "могут высказывать свою личную позицию, но претендовать на абсолютную истину никому не дано". "Проводите опросы. Социология показывает, что избиратели в абсолютном большинстве поддерживают [многодневное голосование], им это удобно. Удобно тем, кто не может прийти на избирательный участок", - отметил зампред ЦИК.

Он добавил, что многие говорят об увеличении числа голосующих на дому. "Потому что мы стали успевать приходить к тем людям, которые раньше были лишены права голоса. Они заявку делали, а дойти до них не могли в один день. Мне представляется важным исходить из того, насколько это отвечает интересам избирателей, насколько мы исполняем свою главную обязанность - дать возможность реализовать право голоса", - подчеркнул Булаев.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в четверг ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова предложила президенту РФ Владимиру Путину установить однодневный режим голосования в России якобы для повышения доверия избирателей. В свою очередь глава государства отметил, что о возвращении однодневных выборов или сохранении трехдневного голосования еще надо подумать.