Члена Общественной палаты Журавлева не впустили в Молдавию

КИШИНЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Российское посольство в Молдавии проясняет обстоятельства инцидента с членом Общественной палаты (ОП) РФ Владимиром Журавлевым, которого, как и политолога Наталью Нарочницкую, не пустили в страну. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе российского диппредставительства.

"Посольство РФ в Молдавии выясняет обстоятельства инцидента с членом Общественной палаты РФ Владимиром Журавлевым, которого, как и известного российского ученого Наталью Нарочницкую, не пустили в страну. Мы проясняем детали этих инцидентов", - сообщили в дипмиссии, уточнив, что российские дипломаты выезжали в аэропорт, чтобы оказать им необходимую помощь.