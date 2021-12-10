Умерла советник губернатора Вологодской области Галина Осокина

ВОЛОГДА, 10 декабря. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и член Общественной палаты Вологодской области Галина Осокина скончалась, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"Сегодня не стало нашей коллеги - Галины Александровны Осокиной. Знал ее как талантливого общественника, человека с внутренним стержнем и безграничной любовью к людям. Долгое время Галина Александровна трудилась в нашей областной общественной палате, была моим советником на общественных началах. Не оставалась равнодушной к развитию не только нашей Вологодчины, но и всей страны. Последнее время она работала в Совете при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Общественном совете при управлении делами президента России и Общественном совете Росавтодора", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы губернатора, Осокина всю свою жизнь посвятила служению обществу, защите прав и свобод человека. Работала в органах внутренних дел, в коллегии адвокатов, председателем Вашкинского районного суда, судьей Вологодского областного суда. Федеральный судья в почетной отставке.

Уже находясь отставке, возглавляла экспертный общественный совет, при ее непосредственном участии была реализована инициатива создания общественных советов при органах государственной власти и местного самоуправления области, был создан институт уполномоченного по правам человека. Представляла интересы жителей области в Общественной палате РФ.