Путин: Украина была готова вступить в объединение стран на евразийском пространстве

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Украина высказывала намерение вступить в объединение государств на евразийском пространстве, когда такие планы еще только зарождались и обсуждались, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференции.

Глава государства вспомнил, что инициатором такого объединения был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "Прекрасно помню о его телефонном звонке, когда он позвонил и задал ряд сакраментальных вопросов по поводу того, что Россия видит в качестве приоритетов на ближайшее будущее", - рассказал Путин.

"Договорились, что таким приоритетом и для Казахстана, и для России будет создание интеграционного объединения, о котором мы говорили раньше и к которому готовы были присоединиться и Белоруссия, и, кстати говоря, Украина тогда", - сказал президент РФ.

"С Украиной не получилось, хотя такие все-таки намерения были высказаны тогдашним руководством Украины. Тем не менее с легкой руки первого президента Казахстана этот процесс начал развиваться, и сегодня мы чувствуем, что это было сделано абсолютно правильно", - резюмировал Путин.

Он также присоединился к словам благодарности в адрес властей Казахстана за проделанную работу в ходе председательства в ЕАЭС в нынешнем году.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. ВЕЭС является высшим наднациональным органом ЕАЭС, а Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующим наднациональным регулирующим органом. В заседаниях Высшего Евразийского экономического совета принимают участие лидеры стран - членов союза.