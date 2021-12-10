Совфед намерен отклонить закон о верифицированных онлайн-платформах и учебниках

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации намерен отклонить на пленарном заседании 15 декабря из-за несогласования поправок Минпросвещения с парламентариями закон, регламентирующий участие органов госвласти субъектов РФ в сфере образования и обязывающий использовать при дистанционном обучении онлайн-ресурсы, прошедшие государственную верификацию. Об этом сообщила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В итоге мы вынуждены будем 15-го числа отклонить этот закон и попросить Государственную думу внести технические правки. Для этого не нужно создавать согласительную комиссию", - сказала спикер Совфеда на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Она подчеркнула, что при подготовке законопроекта ко второму чтению из него "вычеркнули два слова, которые концептуально поменяли закон". "Закон о подготовке кадров, где речь идет о дистанционном обучении. Я не буду сейчас вдаваться в детали. Хочу обратить внимание [статс-секретаря - заместителя министра просвещения] Андрея Алексеевича Корнеева, он с нами в режиме ВКС. Я считаю, что это ваша ошибка. Сейчас все говорят, что она техническая, можно по-разному назвать, но она меняет суть закона, который внесен", - сказала Матвиенко.

Она попросила Корнеева при возникновении правок прорабатывать их с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации. "В том числе в этом смысл работы статс-секретарей", - уточнила председатель верхней палаты парламента.

"Мы не можем согласиться с тем, что сделало Минпросвещения. Так не делается. Это знаете, когда под столом начинается мышиная возня, она все равно вылезает рано или поздно, это не к лицу министерству таким стилем пользоваться", - добавила она.

О законе

Закон, внесенный депутатами и сенаторами, был принят Госдумой в третьем чтении 8 декабря. Изначально документ был направлен только на наделение органов госвласти регионов правом оказывать господдержку в вопросе бесплатного профобучения (профессии рабочих и служащих) в ходе освоения программы среднего общего или профессионального образования. Однако ко второму чтению к документу поступило несколько поправок.

Так, согласно принятой инициативе, при дистанционном и электронном обучении должны использоваться государственные информационные системы. Речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании. Кроме того, при обучении по программам начального, основного общего и среднего общего образования должны выбираться не только включенные в утвержденные перечни учебники и учебные пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в соответствующий федеральный перечень.