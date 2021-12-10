Песков прокомментировал ситуацию с кораблем ВМС Украины

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ситуация с кораблем управления "Донбасс" ВМС Украины лишний раз показывает потенциальный вред и опасность, которые могут проистекать от подобных провокационных действий. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий", - сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле расценивают эту ситуацию.

Песков пояснил, что любая незначительная провокация может привести к "очень и очень серьезным последствиям". "Это то, о чем неоднократно говорил президент [РФ Владимир] Путин", - добавил представитель Кремля.