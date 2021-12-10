Песков заявил, что разговора с Макроном пока нет в графике Путина

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Разговора с лидером Франции Эмманюэлем Макроном пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но звонок может быть организован весьма оперативно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока он (такой разговор - прим. ТАСС), что называется, в график не встал, но это может произойти весьма и весьма оперативно, когда по дипломатическим каналам все импульсы и сигналы пройдут. Пока в графике нет", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.