Путин 10 декабря проведет совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В течение дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы распространим видео и дадим информацию, как мы это делаем всегда", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что ранее в пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. "Вы видели открытую часть, далее уже продолжилась закрытая часть очень субстантивная, обмен мнениями. Уже завершилась закрытая часть, мероприятие уже закончилось", - пояснил Песков.