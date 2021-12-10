{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 10 декабря проведет совещание с постоянными членами Совбеза

В Кремле напомнили, что президент уже принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В течение дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы распространим видео и дадим информацию, как мы это делаем всегда", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что ранее в пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. "Вы видели открытую часть, далее уже продолжилась закрытая часть очень субстантивная, обмен мнениями. Уже завершилась закрытая часть, мероприятие уже закончилось", - пояснил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Захарова назвала провокацией действия корабля ВМС Украины в Азовском море
По словам официального представителя МИД РФ, ситуация с украинским судном "Донбасс" входит в "комплекс провокативных действий", которые осуществляются вокруг российских границ
Читать полностью