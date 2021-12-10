Захарова назвала позорным решение британского суда об экстрадиции Ассанжа в США

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позорным решение апелляционного суда Англии и Уэльса об экстрадиции из Великобритании основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

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"Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа в США. Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля - очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема", - написала она в пятницу в своем Telegram-канале.

"Достойно Запад отметил Международный день прав человека и завершение "саммита демократий", - добавила дипломат.

10 декабря апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты.