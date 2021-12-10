Матвиенко попросила сенаторов не мешать работе кабмина "обращениями для галочки"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов не направлять в правительство "обращения для галочки", мешая тем самым серьезной работе кабинета министров.

"Статус сенатора РФ очень высок, он закреплен в конституции. Но я всегда обращаюсь к председателям комитетов, к сенаторам - не морочьте правительству голову по пустякам. Правительство занимается серьезной работой", - сказала спикер Совфеда на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Она попросила коллег обращаться в правительство только тогда, когда вопрос проработан и есть понимание, как его решить.

"Не просто поставить галочку - я обратился в правительство. Мы с этим боремся и будем дальше бороться, чтобы все обращения поступали содержательные, тогда будет содержательный ответ", - добавила Матвиенко.