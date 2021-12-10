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Матвиенко предложила выработать регионам общие подходы к внесению в Думу законопроектов

Как отметила председатель Совета Федерации, в палату поступают как непроработанные инициативы, так и очень важные

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить на заседании Совета законодателей вопрос о выработке общих подходов субъектов РФ при подготовке законопроектов для внесения в федеральный парламент.

"По региональным законодательным инициативам, [вице-спикер СФ] Андрей Владимирович [Яцкин], давайте мы на первое заседание Совета законодателей подготовим этот вопрос. И с участием председателей региональных парламентов обсудим. Тоже есть глупости, которые пишут, есть сырые и непроработанные, а есть очень важные региональные инициативы, что называется отклик с мест, от земли. Мы их должны поддерживать", - сказала спикер Совфеда на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Она предложила позвать на эту встречу заместителя председателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. "Давайте проработаем, подготовим [такую встречу]. <...> И вместе выработаем общие подходы", - добавила Матвиенко.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияЯцкин, Андрей Владимирович
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