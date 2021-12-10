В Госдуме считают, что Запад не выполнит обещание взять Украину в НАТО

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что Запад никогда не выполнит обещание принять Украину в НАТО. Такое мнение он высказал журналистам в пятницу, комментируя телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена.

"Президент Владимир Владимирович Путин обращал внимание на то, что нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, так как за этим последует размещение военных контингентов. Все понимают, что это красные линии, которые переступать нельзя", - сказал Картаполов.

По его словам, вступление Украины в НАТО недопустимо. "И Запад, понимая это, тем не менее продолжает обещать Украине членство в НАТО, поэтому все их обещания Украине не будут выполнены, как не выполнялись и по отношению к другим странам. Это всего лишь очередной обман, пусть Украина это не забывает", - отметил парламентарий.

В четверг Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Одной из ключевых тем переговоров стал процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также помощь США в случае агрессии против Украины, санкции против РФ, членство Украины в НАТО.