Посол РФ заявил, что Швеция вместе с США и НАТО передает Украине наступательное оружие

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. /ТАСС/. Швеция не остается в стороне, когда США и НАТО вооружают Украину. Об этом в пятницу в интервью Шведскому радио напомнил посол РФ в королевстве Виктор Татаринцев.

"Украина объявила себя независимым государством, но посмотрите, что политика Украины - международная, в области безопасности, - означает на самом деле. Они находятся под американским влиянием. Американский президент и командование НАТО решают, как будет действовать Украина. Они вооружают Украину, к несчастью, наступательным оружием. И я должен отметить, с большим сожалением, что и Швеция не остается здесь безучастной", - сказал российский посол.

Он напомнил о недавнем заявлении министра обороны Петера Хультквиста, что Швеция готова послать своих военных, чтобы помочь Украине. "Шведское руководство само решает, как ему поступать, но для Швеции лучше бы было выступать в роли посредника, как в 1970-е и 1980-е годы, во времена [премьер-министра Улофа] Пальме, а не как части попыток Америки и НАТО вооружить Украину", - добавил дипломат.

Татаринцев также привел цитату нового премьера Швеции Магдалены Андерссон. "Она сказала вчера в интервью [газете] Dagens Nyheter о ситуации с США и Украиной, что всегда лучше выстраивать диалог, чем бряцать оружием. Мне кажется, что это очень хорошее выражение. И было бы хорошо, если Швеция будет придерживаться этой линии - выстраивать диалог между Киевом и Москвой, Киевом, Донецком и Луганском. И было бы хорошо, если бы Швеция стала посредником в конфликте", - прокомментировал он.

Российский посол не стал комментировать, что произойдет с отношениями между Швецией и Россией, если эта скандинавская страна войдет в НАТО. "Мы сейчас вновь в гипотетической области. Я лишь опять хочу сказать, что Швеция сама принимает свои суверенные решения. И мы будем уважать любое решение, в том числе в этой области, хотя в Швеции всегда знают, на чьей стороне симпатии России", - подчеркнул он.