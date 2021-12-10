Рябков: нездоровая ситуация в российско-американских отношениях сложилась не по вине РФ

Нездоровая ситуация в российско-американских отношениях сложилась не по вине РФ, заявил Рябков. Недружественные действия Вашингтона становятся причиной "токсичной атмосферы" в отношениях России и США. РФ и США следует выйти на понимание необходимости сближения позиций по проблемам контроля над вооружениями.

Хотя США декларировали намерение снимать двусторонние раздражители в отношениях, прогресс в этой области невелик. Диалог РФ и США по информационной безопасности идет в рабочем режиме. Хотя США декларировали намерение снимать двусторонние раздражители в отношениях, прогресс в этой области невелик.

Ситуации на Украине, Ливии, Сирии, Афганистане, иранская ядерная сделка находятся в фокусе обсуждения Москвы и Вашингтона. Товарооборот РФ и США растет, несмотря на проблемы в двусторонних отношениях. Россия будет стараться по максимуму использовать все ресурсы для продвижения диалога со странами НАТО по вопросам безопасности.

Вопрос о предоставлении гарантий безопасности может обсуждаться в рамках диалога по стратегической стабильности РФ и США.