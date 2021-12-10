Рябков заявил, что РФ найдет формы ответа на введение США новых антироссийских санкций

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия готова найти подходящие формы ответа на возможное ужесточение антироссийских санкций и угрозу отключения страны от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге в пятницу.

"Что касается форм ответа, если до этого дойдет, мы делаем все, чтобы вразумить оппонентов и объяснить им, что нужно сделать, чтобы это не случилось, чтобы этого не произошло. Будем продолжать этого добиваться. Но, если не дай бог, дойдет, формы ответа и возможности оградить нас от последствий подобного рода безрассудных действий найдутся", - отметил он.

По словам дипломата, действия Вашингтона в экономической сфере "весьма своеобразны", поскольку США пытаются применить угрозы в отношении РФ.

"Это недостойный прием в принципе, он неэффективен даже с точки зрения тех целей, которые авторы санкционной политики в отношении РФ преследуют. Здесь есть даже логическая нестыковка. Она сводится к тому, что угроза санкций замыкается на некие действия, которые мы осуществляем на нашей собственной территории с претензией на то, что США будут определять, что нам делать на нашей территории, а что нет. Это очевидный перебор даже с точки зрения простой человеческой логики: не заходи на кухню, потому что в этом случае мы больше не будем доставлять тебе продукты", - указал Рябков.

При этом он отметил, что Москва не обращает внимание на такого рода посылы. "Мы констатируем, что они заводят еще дальше в направлении кризиса, если не сказать конфронтации, по вине Вашингтона", - заключил он.

Угрозы санкциями

По словам Рябкова, страны Запада продолжают угрожать санкциями несогласным с ними государствам, однако подобный разговор неприемлем с Россией, чья позиция безупречна с точки зрения международного права.

Он подчеркнул, что страны НАТО в любых ситуациях заявляют о своей исключительной правоте, а несогласные "будут подвергаться разного рода карам и давлению - санкционному, военному". "Но с Россией такой разговор неприемлем. Наша позиция безупречна с международно-правовой точки зрения, с политической точки зрения. У нас нет никаких спорных элементов, которые можно было бы оспорить даже по формальному признаку, в подходе к любому вопросу, который мы сегодня обсуждаем", - отметил замминистра.

По его словам, западные государства принимают "осознанные политические решения на подрыв договоренностей, системы, которая служила верой и правдой долгие годы". Рябков добавил, что такое их поведение можно наблюдать по различным международным вопросам. "Алгоритм, матрица всегда одни и те же: "Кто не с нами, тот против нас. Долой универсальные нормы, универсальные структуры. Давайте заменять все коалициями и группами по интересам. Давайте разворачивать разного рода информационные войны, прикрывая их демагогией про то, что Россия якобы вбрасывает информацию там и здесь", - сказал замглавы МИД о стандартных заявлениях стран Запада.

Он назвал подобную позицию настолько очевидно "дешевой и непродуктивной", что участники подобных кампаний сами "все больше устают от повторения одного и того же всей этой западной группой". Москва, напротив, призывает к результативному диалогу по вопросам безопасности во избежание дальнейшей конфронтации. "Мы предлагаем альтернативу - договориться спокойно, ответственно. Да, вопросы сложные, но есть возможность еще это сделать, избегая дальнейших обострений. Не договориться - это значит двигаться к большой конфронтации", - заключил Рябков.

В среду газета The New York Times сообщила, что США могут грозить России жесткими санкциями в качестве ответа на якобы планируемое вторжение на Украину, однако на практике ввести их будет непросто, а эффект от таких мер может оказаться недостаточным для того, чтобы повлиять на действия Москвы. Рестрикции, предположительно, могут затронуть представителей ближайшего окружения президента РФ и российских производителей энергии, крупные банки и Российский фонд прямых инвестиций, а также предусматривают отключение страны от SWIFT.