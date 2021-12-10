Рябков заявил, что "Саммит за демократию" имеет опосредованное отношение к демократии

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Саммит за демократию", организованный США, не имеет прямого отношения к самой демократии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге в пятницу.

"Мероприятие, хотя и названо "Саммитом за демократию", к демократии имеет весьма опосредованное отношение. Это название - не более чем хештег, такой клич", - сказал он.

По словам Рябкова, этот саммит был организован не для обсуждения демократии и прав человека, а для обсуждения борьбы за доминирование в мире США и их единомышленниками.

"Если бы Соединенные Штаты назвали свое вчерашнее и сегодняшнее мероприятие "Саммитом за доминирование в мире", думаю, это было бы и честнее, и правильнее" - добавил замминистра.

Вашингтон 9-10 декабря проводит в режиме видеоконференции "Саммит за демократию" с участием лидеров государств, правозащитников и бизнесменов. Власти США пригласили на саммит 110 государств и территорий, в число которых не вошли Китай, Россия, Турция, Египет и ряд других стран.