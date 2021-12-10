Муратов считает, что в РФ уголовные дела по ложным доносам часто являются политическими

ХЕЛЬСИНКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии мира за 2021 год Дмитрий Муратов утверждает, что в России уголовные дела по фальшивым обвинениям часто носят политический характер. Такое мнение он высказал в пятницу, выступая в Осло с нобелевской лекцией в рамках церемонии вручения награды.

"Уголовные дела по фальшивым обвинениям часто носят у нас политический характер. Оппозиционного политика Алексея Навального держат в лагере по ложному доносу российского директора крупнейшей парфюмерной компании из Франции. Заявление директор написал, но в суд вызван не был и потерпевшим себя не признал. А Навальный - сидит", - сказал Муратов.

Кроме того, журналист добавил, что в России симпатии вызывают политические деятели, которые продвигают риторику войны. "У нас в стране - и не только у нас - популярна мысль: те политики, которые избегают крови, - слабые люди. А вот угрожать миру войной - долг настоящих патриотов. Власть активно продает идею войны", - отметил Муратов.

Он также выразил обеспокоенность ликвидацией общества "Мемориал" (признано в РФ исполняющим функции иностранного агента), целью которого, по его словам, является реабилитация жертв сталинских репрессий, а не то, в чем его обвиняют. "А обвиняют его прокуроры в "нарушении прав человека". "Мемориал" не "враг народа". "Мемориал" - "друг народа", - пояснил главный редактор "Новой газеты".

В своей речи журналист также затронул тему присвоения различным институтам статуса "иностранного агента" в России и отметил, что журналистика в стране переживает сложные времена. "За несколько последних месяцев уже более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус "иностранных агентов". В России это "враги народа". Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны. У человека отбирают привычную жизнь на неизвестное время. Может, и навсегда. Такое случалось в нашей истории", - сказал Муратов.

Муратов в своей лекции также вспомнил о своей работе во время Чеченской войны, отметил, что журналисты помогают бороться с тиранией, являясь "антидотом" от нее, и категорически выступил против пыток, добавив, что они "должны быть признаны тяжелейшим преступлением против личности".

Лауреаты 2021 года

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами премии мира за 2021 год за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира". Церемония вручения премии прошла 10 декабря в Осло.