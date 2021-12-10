Рябков: объемы вложений США в противостояние Украины с Россией сильно превышают $60 млн

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объемы капиталовложений Вашингтона в противостояние Украины с Россией несопоставимы с оглашаемой США суммой в $60 млн. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге в пятницу.

"Во-первых, не верить этой цифре. Я лично не берусь озвучивать никакие цифры, но объемы капиталовложений в противостояние Украины с Россией, которые осуществляются американской стороной по различным линиям, не сопоставимы с суммой в $60 млн. А потребности и аппетиты Киева растут. Это тоже видно по всем направлениям", - сказал он, комментируя информацию о том, что власти США одобрили пакет военной помощи Украине в размере $60 млн и на этой неделе отправят в страну последнюю ее партию, которая включает стрелковое оружие и боеприпасы.

"Наши американские коллеги в попытке позиционировать себя как защитника территориальной целостности и суверенитета Украины полностью забывают, что укрепление безопасности одного государства не должно осуществляться за счет укрепления безопасности других государств. Это основы общежития на европейском пространстве. Это неоднократно зафиксировано в документах ОБСЕ, выборочное использование цитирования которых, как и всего остального, стало нормой жизни для США и других государств западного лагеря", - указал Рябков.

Власти США в октябре в соответствии с утвержденным пакетом помощи поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Вашингтон с 2014 года выделил $2,5 млрд на поддержку Вооруженных сил Украины. В 2021 году Украине было выделено более $450 млн помощи на задачи обеспечения безопасности.