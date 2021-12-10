Рябков назвал ключевой задачей западных стран добиваться от Киева выполнения "Минска-2"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Европейским странам-гарантам и США необходимо работать над недопущением дальнейшего отката Киева от выполнения минских договоренностей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге в пятницу.

"Мы готовы говорить со всеми в интересах недопущения дальнейшего отката Киева от минского соглашения, от минского пакета мер, вот ключевая задача, которой должны заниматься и так называемые страны-гаранты европейские, которые полностью перешли на позицию киевского режима в этом вопросе, и наши американские коллеги, которые проявляют к этой теме определенный интерес", - сказал он.