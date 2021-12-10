МИД РФ отрабатывает содержательную часть поручения Путина по гарантиям безопасности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России отрабатывает содержательную сторону поручения президента РФ Владимира Путина по юридически зафиксированным гарантиям безопасности, исключающим расширение НАТО на восток, а также прорабатывает дальнейшие форматы работы по этому вопросу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге в пятницу.

"Наш президент говорит об этом уже на целом ряде площадок, об этом говорилось при получении им верительных грамот от группы послов, об этом говорилось в телефонном разговоре через видеосвязь с [президентом США Джо] Байденом, и по многим другим направлениям эта тема президентом Путиным была заострена и поставлена во весь рост, - сказал дипломат. - Мы, выполняя его указания, сейчас практически отрабатываем как содержательную сторону, так и вопрос о том, в каких форматах пойдет дальнейшая работа".

Рябков отметил, что первичные отклики на предложения Путина по гарантиям безопасности очень разноплановые. Среди них есть голоса, которые отвергают эти идеи, но также есть и более трезвые и спокойные оценки. "Это ожидалось, и такой характер реакции, наверное, никого не должен удивлять, все же мы затронули своим предложением самый нерв ситуации в Евро-Атлантике", - добавил замминистра.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что такие гарантии со стороны Запада вряд ли будут вскоре обеспечены. "То, что мы получим эти гарантии скоро, я думаю, такие ожидания наивны. Но здесь важно иметь в виду следующее: если оппоненты на той стороне, прежде всего США, но и другие страны-союзники, так называемые единомышленники США, уйдут в отказ, попытаются все это дело торпедировать, они получат неизбежно дальнейшее ухудшение ситуации в сфере их собственной безопасности", - указал Рябков.

По его словам, РФ стремится к политико-дипломатическому решению данной проблемы, но оно должно включать предоставление юридически обязывающих гарантий. "Мы не будем воспринимать ситуацию легковесно, мы постараемся по максимуму использовать любые возможности для наращивания здравомыслия в этой сфере, любые ресурсы для продвижения нашего диалога", - резюмировал замглавы МИД.