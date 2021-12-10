Рябков: все участники заседания по иранской ядерной сделке заинтересованы в ее сохранении

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Усилия всех участников заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) направлены на восстановление иранской ядерной сделки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге в пятницу.

"Все страны, которые после технического перерыва собрались на заседание Совместной комиссии в рамках СВПД 9 декабря, то бишь вчера, а также США, которые решением администрации [бывшего президента Дональда] Трампа из этой договоренности вышли, подтверждают, и вчера это было вновь отфиксировано, свое намерение вернуться в СВПД, и именно на этом сейчас сосредоточены усилия переговорных команд в Вене, - сказал он. - Ресурс политической воли с нашей стороны значителен, я уверен, что никто из участников этих переговоров не заинтересован в том, чтобы СВПД развалился. Мы сейчас работаем над тем, как обеспечить дальнейший ход переговорного процесса, отталкиваясь от результатов предыдущих шести раундов".

Рябков отметил, что сейчас обстоятельства более сложные, чем были на момент завершения шестого раунда переговоров, но "это не повод опускать руки". "Нужно заниматься этим вопросом в теснейшей координации со всеми участниками. Российская сторона к этому готова, такую координацию осуществляет по разным линиям", - добавил он.

"Есть некоторые дополнительные идеи, они прорабатываются, начался нормальный политический диалог, многосторонняя работа - мы ее будем продолжать", - подчеркнул дипломат.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В четверг в Вене прошел очередной раунд. В ходе венских переговоров Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе. Делегация США не участвует в прямых переговорах с Ираном и заседаниях Совместной комиссии, но присутствует в Вене для отдельных консультаций с остальными участниками иранского ядерного соглашения.