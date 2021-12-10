Дипломаты стран формата "3+3" обсудили противодействие общим вызовам в регионе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Представители пяти стран (Россия, Азербайджан, Армения, Турция и Иран) на заседании формата "3+3" в пятницу в Москве обсудили перспективы сотрудничества и противодействие общим угрозам в регионе, а также выразили заинтересованность в присоединении Грузии к совместной работе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе заседания обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых - меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам", - отметили в российском дипведомстве.

В дипведомстве указали, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече. "Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой", - говорится в сообщении. Стороны также обсудили дальнейшие шаги и планы работы на будущее с возможным подключением профильных министерств и ведомств.

Российскую сторону на заседании представлял замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Остальные государства также были представлены на уровне заместителей министров иностранных дел, от Ирана на встрече присутствовал гендиректор МИД.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила о том, что не планирует участвовать в данной региональной инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира - в виде "тройки".