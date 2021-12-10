Директор хлебокломбината "Крымхлеб" станет новым мэром Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Городской совет курортной Феодосии (Республика Крым) в пятницу утвердил главой администрации города Андрея Лебедева, ранее возглавлявшего феодосийский хлебокомбинат "Крымхлеб", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службы мэрии.

Депутаты выбирали из двух кандидатур, отобранных по результатам конкурса на должность главы администрации. Конкуренцию Лебедеву составил индивидуальный предприниматель Максим Онищенко.

"Большинством голосов на пост главы администрации был избран Лебедев Андрей Викторович", - сказал собеседник агентства.

В конце октября после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым возглавлявший администрацию Феодосии почти два года Сергей Бовтуненко подал в отставку по собственному желанию.

Осенью в Крыму свои посты покинули несколько чиновников. Трое из них - бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера (Арина) Новосельская - находятся под следствием. Кроме того, свои посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов, в отношении ряда муниципальных чиновников проводились следственные действия.