РФ внесет предложение о гарантиях безопасности к диалогу о стратстабильности с США

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Москва внесет комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности к очередному раунду российско-американского диалога о стратегической стабильности, говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"Внесем комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к очередному раунду российско-американского диалога о стратегической стабильности. Выступим за предметное обсуждение военных аспектов обеспечения безопасности по линии министерств обороны с участием также внешнеполитических ведомств России и стран НАТО", - сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва настаивает на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу РФ, на территории соседних с ней стран.

Также РФ настаивает на получении конкретной реакции НАТО на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности в Европе. Москва по-прежнему призывает Вашингтон присоединиться к одностороннему российскому мораторию на развертывание наземных РСМД в Европе, согласовать и ввести необходимые меры по верификации выполнения обоюдных обязательств, говорится в сообщении дипведомства.

"По указанным направлениям Россия в ближайшее время представит проекты международно-правовых документов для начала переговоров в соответствующих форматах", - заключили в МИД РФ.

На саммите в Женеве в июне президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились возобновить консультации по стратегической стабильности. С тех пор состоялось два раунда контактов - 28 июля и 30 сентября. Очередной раунд консультаций между Россией и США по вопросам стратегической стабильности может состояться в январе 2022 года, сообщал ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.