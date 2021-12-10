МИД РФ: действия Запада в отношении Украины создают риски масштабного конфликта в Европе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Безответственное поведение Запада в отношении Украины провоцирует серьезные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности.

"Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - указали в министерстве.

В дипведомстве указали, что в Москве отмечают выраженную президентом США Джо Байденом в ходе состоявшегося 7 декабря разговора с президентом России Владимиром Путиным готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности РФ. "Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте", - продолжили в МИД.

Вместе с тем, как информировали в министерстве, в последние дни множатся различные вольные интерпретации позиции РФ, в связи с чем Россия считает необходимым еще раз разъяснить, что нагнетание конфронтации в отношении РФ абсолютно неприемлемо. "В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе", - добавили на Смоленской площади.

Вместо того, чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам, подчеркнули в МИД РФ. "Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран - членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием", - отмечается в заявлении.

Роль ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна принять участие в выработке гарантий безопасности в Евро-Атлантическом регионе, говорится в заявлении МИД РФ.

"Считаем необходимым, чтобы и ОБСЕ, где представлены все страны Евро-Атлантического региона, не оставалась в стороне от дискуссий по решению проблем евробезопасности. Настоятельно призываем внимательно рассмотреть российские предложения и приступить к серьезным переговорам по достижению договоренностей, обеспечивающих справедливый и устойчивый баланс интересов на нашем общем пространстве", - отметили в МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул он. Путин уточнил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".