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Кризис на Украине
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МИД РФ: действия Запада в отношении Украины создают риски масштабного конфликта в Европе

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, диалог РФ и Запада по гарантиям безопасности остро необходим сегодня, когда отношения подошли к критической черте

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Безответственное поведение Запада в отношении Украины провоцирует серьезные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности.

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"Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - указали в министерстве.

В дипведомстве указали, что в Москве отмечают выраженную президентом США Джо Байденом в ходе состоявшегося 7 декабря разговора с президентом России Владимиром Путиным готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности РФ. "Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте", - продолжили в МИД.

Вместе с тем, как информировали в министерстве, в последние дни множатся различные вольные интерпретации позиции РФ, в связи с чем Россия считает необходимым еще раз разъяснить, что нагнетание конфронтации в отношении РФ абсолютно неприемлемо. "В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе", - добавили на Смоленской площади.

Вместо того, чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам, подчеркнули в МИД РФ. "Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран - членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием", - отмечается в заявлении.

Роль ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна принять участие в выработке гарантий безопасности в Евро-Атлантическом регионе, говорится в заявлении МИД РФ.

"Считаем необходимым, чтобы и ОБСЕ, где представлены все страны Евро-Атлантического региона, не оставалась в стороне от дискуссий по решению проблем евробезопасности. Настоятельно призываем внимательно рассмотреть российские предложения и приступить к серьезным переговорам по достижению договоренностей, обеспечивающих справедливый и устойчивый баланс интересов на нашем общем пространстве", - отметили в МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул он. Путин уточнил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеБайден, Джо
РФ внесет предложение о гарантиях безопасности к диалогу о стратстабильности с США
Как сообщили в МИД РФ, Москва также выступит за предметное обсуждение военных аспектов обеспечения безопасности по линии министерств обороны
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