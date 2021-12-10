Посольство России раскритиковало сохранение института безгражданства в Эстонии

ТАЛЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии в пятницу назвало аномалией сохранение института массового безгражданства в этой республике.

"По случаю отмечаемого 10 декабря Дня защиты прав человека посольство полагает важным вновь обратить внимание на проблему массового безгражданства в Эстонии, - указано в сообщении диппредставительства. - Сохранение института безгражданства является аномалией в XXI веке в условиях, когда суверенные государства сами устанавливают порядок приобретения гражданства".

"Предпринимаемые эстонскими властями шаги по изменению нормативно-правовой базы в области гражданства носят, как признается в самой Эстонии, характер полумер и не позволяют ликвидировать массовое безгражданство, - добавило посольство. - Критически воспринимается положение дел в этой сфере со стороны профильных международных организаций, в т. ч. СПЧ ООН, ОБСЕ, Совета Европы и др.".

Диппредставительство отметило, что Россия неоднократно обращалась с призывом к Эстонии принять практические меры, которые бы восстановили справедливость в этом столь важном для большого числа постоянно проживающих в стране жителей.

Численность населения Эстонии составляет 1,3 млн человек. Неграждане страны после выхода республики из состава СССР в 1991 году были лишены большинства политических прав, в том числе возможности голосовать на парламентских выборах и на выборах в Европарламент, участвовать в референдумах и работать на государственной службе.

Как сообщил в прошлом декабре, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, посол РФ в Эстонии Александр Петров, численность неграждан в Эстонии ежегодно сокращается примерно на 3 тыс. человек. В настоящий момент в Эстонии проживает порядка 68 тыс. неграждан.