РФ настаивает на выработке гарантий безопасности с НАТО в конкретный промежуток времени

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия настаивает на выработке в конкретный промежуток времени серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности со странами НАТО. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о диалоге с США и другими странами Запада.

"Как подчеркивает президент России Владимир Путин, настаиваем на выработке - в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности - серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России", - указали в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, западные партнеры утверждают, что вопрос о гипотетическом членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и альянса, и никто не должен в этот процесс вмешиваться. В этой связи МИД напомнил, что, помимо Вашингтонского договора, у стран НАТО есть и обязательства в отношении неделимости безопасности в Евроатлантике, на всем пространстве ОБСЕ.

"Однако в нарушение принципа неделимости безопасности - как и в нарушение обещаний, дававшихся советскому руководству - все эти годы НАТО последовательно продвигалась на Восток, игнорируя высказывавшиеся Москвой озабоченности, причем каждый раз натовское пополнение добавляло этому блоку оголтелой антироссийской заряженности", - говорится в заявлении.

Россия давно привлекает внимание к недопустимости подобного развития событий, напомнили в министерстве. "За последние десятилетия не раз предлагали договориться о придании принципу равной и неделимой безопасности на евроатлантическом пространстве юридически обязывающего характера, поскольку упомянутые выше политические обязательства Запад явно выполнять не настроен. Однако нам неизменно отвечали отказом", - подчеркнули в МИД РФ.

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств - участников ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - информировали в министерстве.